भारत का AI सपना चमकेगा: राजदूत क्वात्रा ने अमेरिका में खोला पिटारा, 2026 समिट का जोरदार ऐलान !

AI Impact Summit: राजदूत क्वात्रा ने अमेरिका में भारत के AI मिशन और लक्ष्यों का बखान किया। सन 2026 AI इम्पैक्ट समिट ग्लोबल साउथ को लोगों-ग्रह-प्रगति के लिए नई ताकत देगा।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 19, 2025

AI Impact Summit

अटलांटिक काउंसिल एआई गोलमेज सम्मेलन में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा (फोटो:ANI )

AI Impact Summit: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत की एआई प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रतिभागियों को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (AI Impact Summit) के बारे में जानकारी दी, जो अगले फरवरी में भारत में आयोजित किया जाएगा। भारतीय राजदूत ने अटलांटिक काउंसिल में आयोजित गोलमेज सम्मेलन: "एआई स्प्रिंटर्स: एआई वर्क्स फॉर गवर्नमेंट्स" (India AI Mission) में भाग लिया। राजदूत क्वात्रा (Ambassador Kwatra) ने एक्स पर एक पोस्ट में, कहा, "@अटलांटिक काउंसिल में आयोजित गोलमेज सम्मेलन: "एआई स्प्रिंटर्स: एआई वर्क्स फॉर गवर्नमेंट्स" में भाग लिया।" क्वात्रा ने भारत सरकार की एआई प्राथमिकताओं और लक्ष्यों, भारत एआई मिशन, संपूर्ण एआई पारिस्थितिकी तंत्र में विकास, प्रसार और अपनाने और कंप्यूटिंग, प्रतिभा और कौशल प्रशिक्षण, एआई बुनियादी ढांचे, डेटा, उपयोगकर्ता मामलों और समाधान सहित इसके कार्यक्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पहली बार किसी वैश्विक दक्षिणी राष्ट्र की ओर आयोजित किए जाने के कारण, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन लोगों, ग्रह और प्रगति के सिद्धांतों या सूत्रों की ओर सेे निर्देशित है। इसमें आगे बताया गया कि शिखर सम्मेलन में चर्चा 7 विषयगत चक्रों - मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और समाज कल्याण के इर्द-गिर्द केंद्रित होगी, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे एआई नागरिकों, समुदायों और ग्रह के लिए एक प्रभावशाली शक्ति हो सकती है।

समिट 2026 में कई प्रमुख पहल शामिल होंगी

MeitY के अनुसार, भारत-AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कई प्रमुख पहल शामिल होंगी, जिनमें शामिल हैं- AI पिच फेस्ट (UDAAN), जो दुनिया भर के अभिनव AI स्टार्टअप और भारत के टियर 2 और 3 हब के उच्च-संभावित उपक्रमों को प्रदर्शित करेगा, जिसमें महिला नेताओं और दिव्यांग परिवर्तनकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एक दिवसीय अंतःविषयक सभा

युवाओं, महिलाओं और अन्य प्रतिभागियों के लिए वैश्विक नवाचार चुनौतियां; अनुसंधान संगोष्ठी- अत्याधुनिक AI अनुसंधान मंच को प्रदर्शित करने के लिए एक दिवसीय अंतःविषयक सभा, जो भारत, ग्लोबल साउथ और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रमुख शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को AI के प्रभाव पर अग्रणी कार्य प्रस्तुत करने, तरीकों और सुबूतों का आदान-प्रदान करने और सहयोग बनाने के लिए एक साथ लाती है। और जिम्मेदार इंटेलिजेंस के लिए एक AI एक्सपो जिसमें भारत और 30+ देशों के 300+ प्रदर्शक 10+ विषयगत मंडपों के साथ शामिल होंगे। ( ANI)

