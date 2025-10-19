भारत का AI सपना चमकेगा: राजदूत क्वात्रा ने अमेरिका में खोला पिटारा, 2026 समिट का जोरदार ऐलान !

AI Impact Summit: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत की एआई प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रतिभागियों को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (AI Impact Summit) के बारे में जानकारी दी, जो अगले फरवरी में भारत में आयोजित किया जाएगा। भारतीय राजदूत ने अटलांटिक काउंसिल में आयोजित गोलमेज सम्मेलन: "एआई स्प्रिंटर्स: एआई वर्क्स फॉर गवर्नमेंट्स" (India AI Mission) में भाग लिया। राजदूत क्वात्रा (Ambassador Kwatra) ने एक्स पर एक पोस्ट में, कहा, "@अटलांटिक काउंसिल में आयोजित गोलमेज सम्मेलन: "एआई स्प्रिंटर्स: एआई वर्क्स फॉर गवर्नमेंट्स" में भाग लिया।" क्वात्रा ने भारत सरकार की एआई प्राथमिकताओं और लक्ष्यों, भारत एआई मिशन, संपूर्ण एआई पारिस्थितिकी तंत्र में विकास, प्रसार और अपनाने और कंप्यूटिंग, प्रतिभा और कौशल प्रशिक्षण, एआई बुनियादी ढांचे, डेटा, उपयोगकर्ता मामलों और समाधान सहित इसके कार्यक्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।