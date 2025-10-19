अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, सड़कों पर उतरे हजारों लोग

इस गतिरोध के कारण सीनेट सरकार को अस्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए कानून पारित करने में असमर्थ है। ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक शासित राज्यों में संघीय बल भेजने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। सरकारी बंद के दौरान ट्रंप ने कई डेमोक्रेट शासित राज्यों में कार्यक्रमों के लिए फंड रोक दिया है। डेमोक्रेट्स समर्थक ट्रंप प्रशासन द्वारा राज्यों में संघीय बल भेजने का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स शासित राज्यों में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, इसलिए वह प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।