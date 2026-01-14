14 जनवरी 2026,

बुधवार

विदेश

जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

भारतीय दूतावास तेहरान ने 14 जनवरी 2026 को अपडेटेड एडवाइजरी में कहा कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक – छात्र, तीर्थयात्री (पिलग्रिम्स), कारोबारी और पर्यटक – तुरंत देश छोड़ दें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 14, 2026

Iran Protests

ईरान विरोध प्रदर्शन

ईरान में आर्थिक संकट और मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। स्थिति बिगड़ने के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास तेहरान ने 14 जनवरी 2026 को अपडेटेड एडवाइजरी में कहा कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक – छात्र, तीर्थयात्री (पिलग्रिम्स), कारोबारी और पर्यटक – तुरंत देश छोड़ दें। उन्हें उपलब्ध किसी भी माध्यम से, जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स या अन्य ट्रांसपोर्ट के जरिए निकलने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार की नागरिकों के लिए एडवाइजरी

यह एडवाइजरी 5 जनवरी 2026 की पहले वाली सलाह का कंटिन्यूएशन है, जिसमें पहले नॉन-एसेंशियल ट्रैवल से बचने को कहा गया था। अब स्थिति 'एवॉल्विंग' बताते हुए दूतावास ने स्पष्ट कहा कि प्रदर्शनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, लोकल न्यूज और दूतावास के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखें।

इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी

इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं: +98 9128109115, +98 9128109109, +98 9128109102, +98 9932179359 और ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in। जिन भारतीयों ने अभी तक दूतावास में रजिस्टर नहीं किया, उन्हें तुरंत रजिस्टर करने को कहा गया है।

अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत

ईरान में प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे, जो अब पूरे 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार, क्रैकडाउन में हजारों मौतें हुई हैं – HRANA ने 2,000 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट की है। सैकड़ों घायल और 18,000+ गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट और कम्युनिकेशन कट के कारण सटीक जानकारी मुश्किल हो गई है।

ट्रंप की धमकी के बाद मची खलबली

यह एडवाइजरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बाद आई है। ट्रंप ने कई बार सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा जारी रखती है, तो अमेरिका "उनकी मदद करेगा"। उन्होंने पोस्ट किया: "HELP IS ON ITS WAY" और "We are locked and loaded"। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों से मीटिंग्स रद्द करने और प्रदर्शनकारियों को संस्थाओं पर कब्जा करने की सलाह दी। ईरान ने इसे "खतरनाक हस्तक्षेप" बताया है।

ईरान में हैं 10,000 भारतीय

ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और PIO हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र और व्यापारी हैं। दूतावास ने उन्हें सतर्क रहने, पासपोर्ट और आईडी तैयार रखने और जरूरत पड़ने पर संपर्क करने की अपील की है। स्थिति और बिगड़ने पर एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है।

Updated on:

14 Jan 2026 04:35 pm

Published on:

14 Jan 2026 04:22 pm

जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

