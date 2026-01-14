जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

ईरान में आर्थिक संकट और मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। स्थिति बिगड़ने के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास तेहरान ने 14 जनवरी 2026 को अपडेटेड एडवाइजरी में कहा कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक – छात्र, तीर्थयात्री (पिलग्रिम्स), कारोबारी और पर्यटक – तुरंत देश छोड़ दें। उन्हें उपलब्ध किसी भी माध्यम से, जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स या अन्य ट्रांसपोर्ट के जरिए निकलने की सलाह दी गई है।