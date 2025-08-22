क्या राबुका और मोदी में मुलाकात से मजबूत होंगे भारत और फिजी के रिश्ते ?

India Fiji Bilateral Relations: फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका (Sitiweni Ligamamada Rabuka) 24 से 27 अगस्त, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद भारत और फिजी के बीच रिश्तों (India Fiji Bilateral Relations) को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री राबुका ( Rabuka India Visit ) 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और उसी दिन केंद्रीय मंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। राबुका 25 अगस्त को सुबह 11 बजे राजघाट जा कर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से हैदराबाद हाउस में बैठक करेंगे। इस बैठक में कई समझौतों ( MOU ) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और एक संयुक्त बयान जारी होगा। इसके बाद शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( Draupadi Murmu) से मुलाकात करेंगे।