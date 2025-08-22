Patrika LogoSwitch to English

क्या राबुका और मोदी में मुलाकात से मजबूत होंगे भारत और फिजी के रिश्ते ?

India Fiji Bilateral Relations: फिजी के प्रधानमंत्री राबुका अगस्त 2025 में भारत का दौरा करेंगे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है।

भारत

MI Zahir

Aug 22, 2025

India Fiji Bilateral Relations
फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका 24 से 27 अगस्त, 2025 तक भारत के दौरे पर रहेंगे। (फोटो: IANS.)

India Fiji Bilateral Relations: फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका (Sitiweni Ligamamada Rabuka) 24 से 27 अगस्त, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद भारत और फिजी के बीच रिश्तों (India Fiji Bilateral Relations) को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री राबुका ( Rabuka India Visit ) 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और उसी दिन केंद्रीय मंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। राबुका 25 अगस्त को सुबह 11 बजे राजघाट जा कर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से हैदराबाद हाउस में बैठक करेंगे। इस बैठक में कई समझौतों ( MOU ) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और एक संयुक्त बयान जारी होगा। इसके बाद शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( Draupadi Murmu) से मुलाकात करेंगे।

वे ओशन ऑफ पीस' विषय पर व्याख्यान देंगे

फिजी के प्रधानमंत्री 26 अगस्त को नई दिल्ली के सप्तु हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) में 'ओशन ऑफ पीस' विषय पर व्याख्यान भी देंगे। वे 27 अगस्त को भारत छोड़ेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।

भारत और फिजी में मजबूत और पुराने रिश्ते

भारत और फिजी के बीच पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध, प्रवासी भारतीयों का प्रभाव और व्यापारिक सहयोग इन रिश्तों को और गहरा करते हैं। प्रधानमंत्री राबुका का यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नई साझेदारियों को खोजने का एक अहम मौका है।

मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं राबुका

फिजी के प्रधानमंत्री राबुका पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं और उन्हें दुनिया का 'बॉस' बताया है। अब उनकी भारत यात्रा से यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम खुलेंगे।

Published on:

22 Aug 2025 07:50 pm

Hindi News / World / क्या राबुका और मोदी में मुलाकात से मजबूत होंगे भारत और फिजी के रिश्ते ?

