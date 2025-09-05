भारत के विदेशी खजाने में फायदा या नुकसान हुआ; जानें क्या है सामने की सच्चाई

India forex reserves 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के ताज़ा आंकड़ों (India forex reserves 2025)के मुताबिक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3.51 अरब डॉलर (लगभग ₹29,230 करोड़) की बढ़त के साथ 694.23 अरब डॉलर (करीब ₹57.91 लाख करोड़) पर पहुँच गया है। डॉलर और सोने की बढ़ती होल्डिंग से रुपये को मजबूती मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था(RBI foreign exchange data) की स्थिरता का संकेत देता है। जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी विदेशी मुद्रा आस्तियां, इस सप्ताह 1.69 अरब डॉलर (लगभग ₹14,075 करोड़) बढ़कर 583.94 अरब डॉलर (करीब ₹48.78 लाख करोड़) पर पहुंच गई हैं। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, येन और पाउंड जैसी अन्य मुद्राओं की विनिमय दरों में बदलाव का भी असर होता है। अब भारतीय रुपये (Rupee stability RBI) को मजबूती मिलेगी।