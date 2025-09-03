क्या भारत-जर्मनी के रिश्तों में आ रहा है नया मोड़ ? जयशंकर और जर्मन विदेश मंत्री की अहम मुलाकात

India-Germany Strategic Partnership: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल (Johan wadefull) के साथ नई दिल्ली में मुलाकात (India-Germany Strategic Partnership) कर दोनों ​देशों के रिश्तों में गर्माहट घोली। यह मुलाकात इसलिए भी खास रही, क्यों कि इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और गहरा करने पर जोर दिया गया। जयशंकर ने कहा कि उन्हें जर्मन मंत्री के साथ रिश्तों के नए आयामों पर चर्चा करने की उम्मीद है। एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने अपने भाषण में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच 100 वर्षों से भी अधिक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। साथ ही उन्होंने 25 बरसों की रणनीतिक साझेदारी और 50 वर्षों के वैज्ञानिक सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस बार जर्मन प्रतिनिधिमंडल में कई व्यापारी और संसद सदस्य भी शामिल हैं, जो इस यात्रा को और खास बनाते हैं।