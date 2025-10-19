ईरान परमाणु समझौता समाप्त: रूस-चीन का UN को पत्र, भारत के लिए क्या हैं बड़े संकेत ?

India Iran Oil Import Boost: दुनिया की कूटनीति में शनिवार रात बड़ा धमाका हुआ। ईरान, रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) और सुरक्षा परिषद को पत्र लिख कर 2015 के JCPOA (संयुक्त व्यापारिक कार्य योजना) आधिकारिक तौर पर खत्म घोषित कर दी। पत्र में कहा गया कि UNSC प्रस्ताव 2231 के अनुच्छेद 8 के तहत सभी प्रावधान 18 अक्टूबर 2025 के बाद समाप्त हो चुके हैं। यह ईरान के परमाणु मुद्दे पर UN की चर्चा का अंत चिह्नित करता है। ईरानी मीडिया IRNA के अनुसार, यह कदम ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (ई3) के 'स्नैपबैक' तंत्र को सक्रिय करने के प्रयास की कड़ी आलोचना भी करता है, जिसे अवैध बताया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने पांच प्रमुख दस्तावेजों का हवाला देकर ई3 के प्रयास खारिज किए।