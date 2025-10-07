Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Pakistan Army ने जब अपने ही देश की 4 लाख औरतों का किया था गैंगरेप, यहां पढ़िए दर्दनाक कहानी

Pakistan Army Operation Searchlight: पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान ने कश्मीरी महिलाओं की दुर्दशा को लेकर भारत की आलोचना करने की कोशिश की। इसपर भारत ने पाक को ऑपरेशन सर्चलाइट की याद दिलाई। आइए जानते क्यों और कब चलाया गया था ऑपरेशन सर्चलाइट?

3 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 07, 2025

Pakistan Army Searchlight Operation

पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाया गया था सर्चलाइट ऑपरेशन का एक दृश्य (File Photo)

Pakistan Army Mass Gang Rape: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से महिलाओं के अधिकारों के मामले में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सर्चलाइट (Operation Searchlight) के दौरान 400,000 महिलाओं के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार को लेकर चलाए गए अभियान की याद दिलाई।

दरअसल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीरी महिलाओं की "दुर्दशा" को उजागर करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा था।

'जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का भ्रमपूर्ण हमला जारी'

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिलाओं और उनकी सुरक्षा को लेकर बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश Parvathaneni Harish ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वह विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के संबंध में "भ्रमपूर्ण हमले" जारी रख हुए है।

'अपने ही लोगों पर बमबारी कराता है पाकिस्तान'

हरीश ने कहा, "महिलाओं, शांति और सुरक्षा के एजेंडे पर हमारा रिकॉर्ड बेदाग और अक्षुण्ण है। एक देश जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है। व्यवस्थित नरसंहार करता है। वह केवल गुमराह करने और अतिशयोक्ति से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकता है।" पिछले महीने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना के रात में किए गए हवाई हमले में बच्चों सहित 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

कब चलाया गया था ऑपरेशन सर्चलाइट ?

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि ने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का ज़िक्र किया। इस अभियान में पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के ख़िलाफ़ क्रूर दमन शुरू किया था। इस अभियान के दौरान लाखों महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उनके साथ बार-बार क्रूरता की गई।

​जनरल टिक्का खान ने चलाया था ऑपरेशन

पाकिस्तान के कुख्यात सैन्य कमांडर जनरल टिक्का खान General Tikka Khan की देखरेख में ऑपरेशन सर्चलाइट को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के इस जनरल को अभियान के बाद लोगों ने 'बंगाल का कसाई' उपनाम दिया था।

बांग्लादेश की आजादी के दौरान चलाया गया यह अभियान

जनरल टिक्का को पाकिस्तान सरकार ने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार करने की छूट दे रखी थी। पाकिस्तान के जनरल ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए सारे घृणित कदम उठाए, उनमें से एक कदम महिलाओं का सामूहिक बलात्कार भी था। भारत सरकार और भारतीय सेना के कौशल के चलते बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिली और एक नए देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारत के आगे ढाका में बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था।

पाकिस्तान सरकार ने बंगालियों के आंदोलन को कुचलने के लिए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना उनपर क्रूर और बर्बर हमला करवाया। यह हमला 1971 में मई के मध्य तक चलता रहा। पाकिस्तानी सेना ने इसे 'ऑपरेशन सर्चलाइट' नाम दिया था। इस अभियान का उद्देश्य ढाका सहित तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में प्रतिष्ठित अवामी लीग के नेताओं, छात्र नेताओं और बंगाली बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करना या उन्हें मारना था।

शेख मुजीबुर और याह्या खान के बीच बैठक बेनतीजा रही

पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट 26 मार्च 1971 को रात 1 बजे शुरू करना तय किया था लेकिन 25 मार्च 1971 की शाम को बांग्लादेश की आजादी के ​लड़ रही अवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान के बीच हुई बैठक में कोई सकारात्मक और ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के तत्काल बाद शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों से एक व्यापक संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

इसलिए 26 मार्च की बजाय 25 को ही शुरू कर दिया अभियान

25 मार्च की रात को ही स्वतंत्रता-प्रेमी बंगालियों ने ढाका में विभिन्न स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने आंदोलन को कुचलने का आदेश दे दिया। जनरल टिक्का और जनरल एके नियाज़ी के जनसंपर्क अधिकारी मेजर सिद्दीक सलेक ने इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाली अपना मजबूत प्रतिरोध कर पाते, उससे पहले पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन का कार्यक्रम एक दिन आगे पहले यानी 25 मार्च की रात 11:30 बजे शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार द्वारा 5 अगस्त 1971 के प्रकाशित एक श्वेत पत्र में उल्लेख किया गया है कि अवामी लीग की 26 मार्च की सुबह सशस्त्र क्रांति करने की योजना थी।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक
Pakistan Army Searchlight Operation

Pakistan Army ने जब अपने ही देश की 4 लाख औरतों का किया था गैंगरेप, यहां पढ़िए दर्दनाक कहानी

वार्ड में पड़ा मरीज का शव।

सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

Pahalgam Terror Attack

Pahalgam Attack: पकड़े गए आरोपी ने उगले बड़े राज, जानें 26 पर्यटकों पर हमले से पहले घाटी में क्या-क्या हुआ?

पहलगाम का गद्दार है मोहम्मद यूसुफ कटारी, कबूलनामे में उगले कई राज

घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार, शहबाज शरीफ ने मान ली 25 मांगे

PoK Protests

PoK Protests: बेशर्म “पाक” की फिर “नापाक” हरकत ! POK में बगावत छुपाने के लिए पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा ! देखें वीडियो

भारत की चेतावनी, घबराए शहबाज, PoK की आग में जलेगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी सेना की घिनौनी करतूत, PoK में बेगुना लोगों पर बरसाई गोलियां

कप्तान सूर्याकुमार यादव का बड़ा ऐलान, भारतीय सेना के नाम की पूरी मैच फीस

Trophy Chor PAK

Trophy Chor PAK: नेताओं ने भी Pakistan को दिखाई औकात ! सूर्या ब्रिगेड की जमकर वाह-वाह !

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

07 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Patrika Special / Pakistan Army ने जब अपने ही देश की 4 लाख औरतों का किया था गैंगरेप, यहां पढ़िए दर्दनाक कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Sleep and Heart Health : कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए सोने के 3 पैटर्न जो आपके हार्ट को रखेंगे सुरक्षित

Sleep and Heart Health
Patrika Special News

IPL ऑक्शन में शामिल न होने के लिए धोनी को मिला था बड़ा ऑफर, पूर्व कप्तान के खुलासे ने मचाई सनसनी

CSK vs RR Match Highlights
Patrika Special News

ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

Sunil Gavaskar Love Story
Patrika Special News

दिवाली पर राजस्थान में बढ़ेगी शराब तस्करी! इन मार्गों से होकर आती है शराब

Rajasthan Today Liquor Sold New Prices Excise Department has released New Rate List
Patrika Special News

MP में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार

MP news
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.