Pakistan Army ने जब अपने ही देश की 4 लाख औरतों का किया था गैंगरेप, यहां पढ़िए दर्दनाक कहानी

25 मार्च की रात को ही स्वतंत्रता-प्रेमी बंगालियों ने ढाका में विभिन्न स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने आंदोलन को कुचलने का आदेश दे दिया। जनरल टिक्का और जनरल एके नियाज़ी के जनसंपर्क अधिकारी मेजर सिद्दीक सलेक ने इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाली अपना मजबूत प्रतिरोध कर पाते, उससे पहले पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन का कार्यक्रम एक दिन आगे पहले यानी 25 मार्च की रात 11:30 बजे शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार द्वारा 5 अगस्त 1971 के प्रकाशित एक श्वेत पत्र में उल्लेख किया गया है कि अवामी लीग की 26 मार्च की सुबह सशस्त्र क्रांति करने की योजना थी।