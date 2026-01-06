6 जनवरी 2026,

पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

पठानकोट पुलिस ने एक 15 वर्षीय लड़के को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लड़का जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है और पिछले एक साल से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था।

Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 06, 2026

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

पंजाब के पठानकोट से पुलिस ने एक 15 साल के लड़के को पाकिस्तान के लिए 'जासूसी' करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाक की खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' को गोपनीय डेटा शेयर कर रहा था।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद बच्चों से जुड़ी ऐसी ही जासूसी गतिविधियों को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी बच्चा जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है। यह लड़का पिछले एक साल से भारत से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर्स को भेज रहा था।

लड़के के फोन से क्या मिला?

लड़के पर संवेदनशील मिलिट्री ठिकानों की तस्वीरें और जानकारी शेयर करने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल से चैट और कॉल रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं।

पिता की हत्या के बाद कमजोर पड़ गया था लड़का

पुलिस ने बताया कि उसे लगता था कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, जिससे वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया था। पठानकोट में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह लड़का देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को दे रहा था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया।

सोशल मीडिया के जरिए पाक के जाल में फंसा लड़का

उन्होंने बताया कि लड़का सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंसियों के जाल में फंस गया क्योंकि उसे शक था कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निगरानी और टेक्निकल एनालिसिस के बाद उसके कम्युनिकेशन का लिंक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़ा पाया गया।

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़का अकेला काम नहीं कर रहा था। अधिकारियों को शक है कि कई और बच्चे भी ISI ऑपरेटिव्स के संपर्क में हो सकते हैं।

दूसरे बच्चों की पहचान करने के लिए अलर्ट जारी

इस वजह से पूरे राज्य के पुलिस स्टेशनों को अलर्ट रहने और ऐसे दूसरे बच्चों की पहचान करने के लिए अलर्ट भेजा गया है, जिन्हें निशाना बनाया गया हो सकता है।

साथ ही, उसकी गिरफ्तारी से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ गई है। जांच में शक है कि ISI जासूसी गतिविधियों के लिए छोटे बच्चों को निशाना बनाने और भर्ती करने की कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने माना कि यह ट्रेंड एक बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है।

पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

