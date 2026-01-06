पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

पुलिस ने बताया कि उसे लगता था कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, जिससे वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया था। पठानकोट में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह लड़का देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को दे रहा था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया।