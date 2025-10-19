IBSA Fund Fiji Women Empowerment: अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Rural Women's Day) पर एक बड़ा सरप्राइज! भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का आईबीएसए फंड फिजी (JCPOA End India Benefit) की ग्रामीण महिलाओं को 'सुपर हीरो' बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन ने बताया – 1,530 महिलाओं को कौशल सिखा कर उनकी जिंदगी बदल दी। ऊपर से 1,580 साफ रॉकेट चूल्हे बनवाए! यह खबर UN के दक्षिण-दक्षिण सहयोग ऑफिस ने शेयर की, भारत ने दोबारा पोस्ट कर तारीफ (India Iran Oil Import) की। आसान शब्द: आईबीएसए फंड फिजी के गांवों में महिलाओं की कमाई दोगुनी कर रहा है।