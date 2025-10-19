Patrika LogoSwitch to English

फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

IBSA Fund Fiji Women Empowerment: आईबीएसए फंड ने फिजी की 1530 ग्रामीण महिलाओं को कौशल ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाया। वहीं 1580 रॉकेट चूल्हों से नई कमाई की है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 19, 2025

IBSA Fund Fiji Women Empowerment

फिजी की महिलाएं रॉकेट स्टोव बनाने के प्रशिक्षण सत्र में भाग लेती हुई । ( फोटो: एएनआई.)

IBSA Fund Fiji Women Empowerment: अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Rural Women's Day) पर एक बड़ा सरप्राइज! भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का आईबीएसए फंड फिजी (JCPOA End India Benefit) की ग्रामीण महिलाओं को 'सुपर हीरो' बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन ने बताया – 1,530 महिलाओं को कौशल सिखा कर उनकी जिंदगी बदल दी। ऊपर से 1,580 साफ रॉकेट चूल्हे बनवाए! यह खबर UN के दक्षिण-दक्षिण सहयोग ऑफिस ने शेयर की, भारत ने दोबारा पोस्ट कर तारीफ (India Iran Oil Import) की। आसान शब्द: आईबीएसए फंड फिजी के गांवों में महिलाओं की कमाई दोगुनी कर रहा है।

रॉकेट चूल्हा प्रोजेक्ट: धुआं भगाओ, कमाई लाओ !

फिजी के 56 गांवों में क्या हुआ ? 1,530 महिलाओं को रॉकेट स्टोव बनाने की ट्रेनिंग दी गई। UNDP ने इसे चलाया। नतीजा ? 1,580 चूल्हे तैयार हो गए! पुराने चूल्हों से धुआं कम, स्वास्थ्य बेहतर, और बिक्री से पैसे की बरसात हो गई। महिलाएं अब स्वावलंबी – घर चलाना आसान। UN ने कहा, यह लैंगिक समानता का SDG लक्ष्य है। सरल बात: साफ चूल्हा = स्वस्थ परिवार + नई नौकरी!

आईबीएसए फंड क्या है? 2 मिनट में समझो

2016 से चल रहा यह फंड तीन दक्षिणी देशों – भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका – का कमाल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई के क्षेत्र में मदद करता है। UN सिस्टम में दक्षिण-दक्षिण सहयोग का चैम्पियन! फिजी जैसी जगहों पर SDG हासिल करने में साथ। खास फोकस: महिलाओं को ताकत। बिग वेब फैक्ट: 100+ प्रोजेक्ट्स, लाखों जिंदगियां बदलीं।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग: पीछे रहने वालों का साथ !

यह प्रोजेक्ट बताता है – कृषि हो या तकनीक, महिलाओं को आगे लाना जरूरी। फिजी में रॉकेट स्टोव से कार्बन गैस 40% कम! सभी SDG में लिंग समानता जोड़ो। UN का मैसेज: सबसे कमजोर को मजबूत बनाओ, तो दुनिया बदलेगी। भारत इसमें लीडर – फिजी PM की अगस्त 2025 भारत यात्रा में PM मोदी से वादा हुआ।

भारत-फिजी दोस्ती का नया अध्याय

बहरहाल फिजी PM सिटिवेनी राबुका ने भारत आकर कहा: वैश्विक चुनौतियों पर दक्षिण-दक्षिण मजबूत करें। ग्लोबल साउथ के लिए बराबर आवाज! MEA बयान: भारत UN में फिजी का साथी। अगस्त मीटिंग में सहमति – BRICS, SCO में मिलकर काम। फिजी महिलाओं की सफलता = भारत की कूटनीति की जीत!

Updated on:

19 Oct 2025 05:02 pm

Published on:

19 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / World / फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

