अबू धाबी में भारत का जलवायु वादा: IUCN कांग्रेस में रेड लिस्ट लॉन्च से क्या ग्रीन फ्यूचर को मजबूती मिलेगी ?

India IUCN Congress: अबू धाबी की रेगिस्तानी धरती पर वैश्विक पर्यावरण की बहस गर्माई हुई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (Kirti Vardhan Singh IUCN) की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 (India IUCN Congress) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने यहां भारत की राष्ट्रीय लाल सूची (National Red List India) की शुरुआत की घोषणा की, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की निगरानी के लिए एक नया कदम है। यह पहल 2025-2030 की विजन पर आधारित है, जो जंतु सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (ZSI) और वनस्पति सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (BSI) ने IUCN के सहयोग से तैयार की है। सिंह ने कहा कि यह कदम जैव विविधता संधि (CBD) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के तहत भारत की जिम्मेदारी को मजबूत करता है।