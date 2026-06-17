अफगानिस्तान की मदद को फिर आगे आया भारत, काबुल भेजी 5 टन जरूरी दवाइयां

नई दिल्ली में नवंबर 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और जन-से-जन संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान की जनता के विकास, समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग को नई गति देने तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए संभावित उपायों पर भी विचार-विमर्श किया था।