‘जुबान पर काबू रखें वरना…’, भारत ने पाकिस्तान के नेताओं को दी सख्त चेतावनी

India Pakistan Tensions: भारत ने पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी (India Pakistan tensions)में संयम रखने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि किसी भी गलत कदम के “दर्दनाक परिणाम” होंगे। यह सख्त बयान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत को परमाणु धमकी (Nuclear threats India Pakistan) के बाद आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की युद्धोन्मादी भाषा खतरनाक है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत से उनके अस्तित्व को खतरा हुआ तो वे आधी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यह पहली बार था जब कोई पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिकी धरती से इस तरह की परमाणु धमकी दी। मुनीर ने सिंधु नदी के जल स्रोतों (Indus Water Treaty dispute)को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि जल संसाधन भारत की निजी संपत्ति नहीं हैं।