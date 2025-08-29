अचानक पानी छोड़ने से पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ से मची तबाही,भारत पर लगाया आरोप

\India-Pakistan Flood Dispute: पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह पानी को हथियार (India accused water weapon) की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बाढ़ आई है, जिसका कारण उन्होंने भारत द्वारा नदियों में अचानक पानी छोड़ना (India Pakistan water dispute) बताया है। इस बाढ़ से अब तक सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संपत्ति तबाह हो गई है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री अहसान इकबाल ने कहा है कि भारत ने रावी (Ravi river flood Pakistan), सतलुज और चिनाब नदियों में अचानक और ज्यादा पानी छोड़ा, जिससे पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ आई (Pakistan flood 2025)। उन्होंने बताया कि इस वजह से गुजरांवाला डिवीजन में कई लोगों की जान गई और हजारों एकड़ खेती की जमीन पानी में डूब गई। मंत्री ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया।