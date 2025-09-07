व्यापार में बनाई है दूरी तो जंग की रिहर्सल के लिए क्यों है दोस्ती जरूरी ? अमेरिका के दोहरे रुख पर उठते सवाल

India–US military exercise 2025: एक ओर अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ (US India trade war) लगा कर व्यापारिक संबंधों में सख्ती दिखाई है, तो दूसरी ओर अब वही अमेरिका भारतीय सेना के साथ अलास्का की बर्फीली वादियों में संयुक्त'युद्ध अभ्यास' (India–US military exercise 2025) कर रहा है। ध्यान रहे कि भारत और यूस की फौज के बीच 1 सितंबर से 14 सितंबर तक अलास्का में संयुक्त'युद्ध अभ्यास' (Pentagon India relations) कर रही है। इस अभ्यास में 450 भारतीय सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनका मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन नेतृत्व कर रही है। यूएस की इस दोहरी नीति को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठने लगे हैं।