Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

व्यापार में बनाई है दूरी तो जंग की रिहर्सल के लिए क्यों है दोस्ती जरूरी ? अमेरिका के दोहरे रुख पर उठते सवाल

India–US military exercise 2025: भारत पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका ने सख्ती दिखाई, लेकिन सैन्य अभ्यास के जरिए नजदीकी बनाए रखी। पेश इस विषय पर एम.आई. ज़ाहिर की स्पेशल रिपोर्ट:

भारत

MI Zahir

Sep 07, 2025

Donald Trump
अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: एएनआई )

India–US military exercise 2025: एक ओर अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ (US India trade war) लगा कर व्यापारिक संबंधों में सख्ती दिखाई है, तो दूसरी ओर अब वही अमेरिका भारतीय सेना के साथ अलास्का की बर्फीली वादियों में संयुक्त'युद्ध अभ्यास' (India–US military exercise 2025) कर रहा है। ध्यान रहे कि भारत और यूस की फौज के बीच 1 सितंबर से 14 सितंबर तक अलास्का में संयुक्त'युद्ध अभ्यास' (Pentagon India relations) कर रही है। इस अभ्यास में 450 भारतीय सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनका मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन नेतृत्व कर रही है। यूएस की इस दोहरी नीति को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठने लगे हैं।

ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी: भारत को सीधा झटका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के कई उत्पादों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाया। हाल में इसे 50% तक कर दिया गया, जिससे भारतीय व्यापारियों और उद्योगों पर सीधा असर पड़ा। इसके कारण रूस से भारत की ओर से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना बताया गया। जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें

ट्रंप टैरिफ पर पूर्व भारतीय विदेश सचिव का बयान, “भारत-अमेरिका में जल्द ही होगा…”
विदेश
Harsh Vardhan Shringla

जिनपिंग, पुतिन और मोदी की मुलाकात ने चौंकाया ट्रंप को

कुछ समय पहले चीन में आयोजित बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। इस तस्वीर ने ट्रंप प्रशासन को नाराज कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस भी किया कि शायद उन्होंने भारत को खो दिया है।

तो फिर अमेरिका युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है ?

सवाल यही है,जब व्यापार में संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, तो अमेरिका भारतीय सेना के साथ सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है? असल में अमेरिका भारत को रणनीतिक रूप से अपने पक्ष में रखना चाहता है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन को टक्कर देने के लिए वह भारत के साथ दिख कर चीन को चिढ़ाना चाहता है।

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग बनाम व्यापार द्वंद्व : एक नजर

– अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ तो बढ़ा दिए लेकिन अपने रक्षा सौदों और सैन्य अभ्यासों में कोई कटौती नहीं की।

जियो-पॉलिटिकल बैलेंसिंग

अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए, लेकिन खुद पाकिस्तान से कूटनीतिक और राहत संबंध मजबूत करता जा रहा है।

यूएस का मीडिया साइलेंस

– अमेरिका के इस विरोधाभासी व्यवहार पर पश्चिमी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है, जबकि भारतीय मीडिया में यह मसला उठाया जा रहा है।

राहत में भेदभाव: पाकिस्तान को मदद, भारत नजरअंदाज

अमेरिका ने हाल में पाकिस्तान में राहत सामग्री भेजने के लिए अपना C-17 विमान तैनात किया, लेकिन भारत के पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और आपदा के बावजूद ऐसी कोई मदद नहीं दी। इसके बावजूद भारत और अमेरिका की सेनाएं साथ में युद्ध की रिहर्सल कर रही हैं। यह स्थिति अमेरिका की रणनीति पर सवालिया निशान खड़े करती है।

इस मामले पर सुलगते सवाल

क्या भारत सरकार अमेरिका से इस मुद्दे पर औपचारिक बातचीत करेगी?

भारत में अगले महीनों में और कौन-कौन से द्विपक्षीय अभ्यास प्रस्तावित हैं?

क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरा बनाना चाहता है?

इन सवालों पर आने वाले दिनों में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रियाएं अहम होंगी।

अमेरिका का रणनीतिक पाखंड

राजनीतिक विश्लेषकों और रणनीतिक मामलों के जानकारों ने अमेरिका की इस "दोहरे रवैये" वाली नीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रि.) अरविंद बहल ने कहा,"जब अमेरिका भारत को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसी समय सामरिक मोर्चे पर हाथ मिलाना रणनीतिक पाखंड का उदाहरण है। भारत को अब स्पष्ट और सख्त नीति बनानी चाहिए।"

कूटनीतिक तौर पर यूएस का विरोधाभास

बहरहाल अमेरिका की यह नीति—जहां एक ओर वो व्यापारिक दबाव बना रहा है और दूसरी ओर सैन्य दोस्ती निभा रहा है—कूटनीतिक तौर पर विरोधाभासी दिख रही है। ये दोहरा रवैया भारत के लिए भी एक कूटनीतिक चुनौती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

07 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / World / व्यापार में बनाई है दूरी तो जंग की रिहर्सल के लिए क्यों है दोस्ती जरूरी ? अमेरिका के दोहरे रुख पर उठते सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट