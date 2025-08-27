अमेरिका के ट्रंप टैरिफ झटके से भारत के किन उत्पादों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, लाखों नौकरियाँ खतरे में

India US Trade Tariff Impact: अमेरिका ने भारत से होने वाले दो-तिहाई निर्यात पर 50% का भारी-भरकम टैरिफ (India US trade war)लागू कर दिया है, जिससे भारतीय उद्योगों में हड़कंप मच गया है। यह शुल्क 25% की मौजूदा दर से दोगुना है और इसका असर (India US Trade Tariff Impact) खास तौर पर श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ रहा है। भारत अमेरिका को हर साल करीब 8.96 लाख करोड़ रुपये का वस्त्र और परिधान निर्यात करता है। अब इस पर 63.9% तक टैरिफ (India US Trade Tariff Impact) लग गया है, जिससे तिरुपुर, नोएडा, लुधियाना, जयपुर जैसे शहरों के क्लस्टर प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता घटने से बांग्लादेश व वियतनाम जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे लाखों नौकरियाँ खतरे में हैं और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है।