Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा कि भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा: रूसी तेल खरीद पर विवाद

India US Tariff Dispute: अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस निर्णय को अनुचित और दोहरा मापदंड बताया है।

भारत

MI Zahir

Aug 25, 2025

India US Tariff Dispute
अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

India US Tariff Dispute: अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए मजबूर करने के मकसद से भारत पर "आक्रामक आर्थिक दबाव" (Trump India Economic Pressure)डाल रहे हैं। उन्होंने एक'मीट द प्रेस' शो में कहा कि रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए भारत पर द्वितीयक टैरिफ (India US Tariff Dispute) लगाया जा रहा है। इस घोषणा से ठीक तीन दिन पहले ट्रंप प्रशासन (Trump administration) ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया , जो अब किसी भी देश पर सबसे अधिक है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तीखी प्रतिक्रिया

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह फैसला "अनुचित और गलत" है। उन्होंने कहा कि यह केवल "तेल के मुद्दे" के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि असल में यह भारत को निशाना बनाने की कोशिश है।

ये भी पढ़ें

Viral Video: डॉल्फिन शो जेसिका रैडक्लिफ ओर्का व्हेल अटैक के पीछे का सच जानिए
विदेश
Jessica Radcliffe Orca Attack Video

अगर किसी को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है, तो वो न खरीदे (Russian Oil India Trade)

जयशंकर ने कहा, “अगर किसी को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है, तो वो न खरीदे। लेकिन अमेरिका और यूरोप खुद रूस से रिफाइंड तेल खरीदते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों?”

चीन पर चुप्पी, भारत पर निशाना

ट्रंप प्रशासन ने लगातार भारत की आलोचना की है कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और इससे रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले देश चीन पर कोई खुली आलोचना नहीं की है।

भारत के रवैये पर सवाल उठा चुके

व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी जैसे वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भी भारत के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं।

भारत-रूस की बढ़ती साझेदारी

मॉस्को की अपनी हालिया यात्रा के दौरान जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे यह संकेत मिला कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत-रूस साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं।

ट्रंप की रूस-यूक्रेन शांति को लेकर उम्मीद

उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अमेरिका अब भी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने पुतिन को स्पष्ट किया है कि यदि रूस युद्ध खत्म करता है तो वह फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है, वरना उसे अलग-थलग रहना पड़ेगा।

वैश्विक तेल व्यापार और कूटनीति में भी तनाव बढ़ने के आसार

बहरहाल भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद उसकी राष्ट्रीय जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाया गया यह टैरिफ न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक तेल व्यापार और कूटनीति में भी तनाव बढ़ा सकता है।

भारत पर द्वितीयक टैरिफ सहित आक्रामक आर्थिक दबाव डाला

रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर ट्रंप प्रशासन की ओर से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ जुर्माना लगाने से तीन दिन पहले, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन पर बमबारी रोकने के लिए मजबूर करने के लिए भारत पर द्वितीयक टैरिफ सहित आक्रामक आर्थिक दबाव डाला।

ताकि रूसियों को झटका लगे

वेंस ने कहा कि ट्रंप ने "आक्रामक आर्थिक दबाव" लागू किया है, उदाहरण के लिए "भारत पर द्वितीयक टैरिफ, ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना कठिन हो जाए।"

गलत तरीके से “तेल के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया

यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से अमेरिकी टैरिफ को “अनुचित और अनुचित” बताने के एक दिन बाद आया है, और कहा कि इसे गलत तरीके से “तेल के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है”।

ट्रंप प्रशासन भारत की कड़ी आलोचना करता रहा

ट्रंप प्रशासन रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। संयोग से, वाशिंगटन ने रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं की है।

वरिष्ठ अधिकारी भारत की आलोचना करते रहे हैं

ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो शामिल हैं, रूसी तेल खरीदने और क्रेमलिन युद्ध मशीन को बढ़ावा देने के लिए भारत की आलोचना करते रहे हैं।

भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा

ट्रंप ने रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगा कर भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है, जो विश्व में किसी भी देश पर सबसे अधिक है। भारत का कहना है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है।

यूएस युद्ध समाप्त करने में मध्यस्थता कर सकता है

साक्षात्कार के दौरान, वेंस ने विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में मध्यस्थता कर सकता है, भले ही इस महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक के बाद से कुछ संभावित रुकावटें उत्पन्न हुई हों।

कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि पिछले कुछ सप्ताहों में ही दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं। उन्होंने (ट्रंप ने) यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर रूस हत्याएँ बंद कर दे, तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर वे हत्याएँ नहीं रोकेंगे, तो वे अलग-थलग ही रहेंगे।"

उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की थी

इस सप्ताह के शुरू में, मास्को की यात्रा के दौरान, जहां उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की थी, जयशंकर ने कहा था कि वह भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से "बहुत हैरान" हैं, क्योंकि "यह अमेरिकी ही थे" जिन्होंने कहा था, "हमें रूस से तेल खरीदने सहित विश्व के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए"।

भारत को निशाना बनाने के लिए तर्क दिए जा रहे

इधर विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा, "इसे (टैरिफ) तेल के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन मैं 'प्रस्तुत किया जा रहा है' इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत को निशाना बनाने के लिए जिन तर्कों का इस्तेमाल किया गया है, वे सबसे बड़े तेल आयातक, चीन, और सबसे बड़े एलएनजी आयातक, यूरोपीय देशों, पर लागू नहीं किए गए हैं।"

यह वाकई अजीब है: जयशंकर (Jaishankar US Tariff Reaction)

कच्चे तेल के मुद्दे पर अमेरिका की ओर से भारत की आलोचना से जुड़े एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, "यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो इसे न खरीदें।"

भारत और रूस ने व्यापार संबंध बढ़ाने पर सहमति जताई

मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान, भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूसी तेल खरीद पर दिल्ली पर अमेरिकी टैरिफ दबाव से उनकी साझेदारी पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष के अंत में भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

25 Aug 2025 02:12 pm

Hindi News / World / अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा कि भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा: रूसी तेल खरीद पर विवाद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.