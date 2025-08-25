अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा कि भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा: रूसी तेल खरीद पर विवाद

India US Tariff Dispute: अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए मजबूर करने के मकसद से भारत पर "आक्रामक आर्थिक दबाव" (Trump India Economic Pressure)डाल रहे हैं। उन्होंने एक'मीट द प्रेस' शो में कहा कि रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए भारत पर द्वितीयक टैरिफ (India US Tariff Dispute) लगाया जा रहा है। इस घोषणा से ठीक तीन दिन पहले ट्रंप प्रशासन (Trump administration) ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया , जो अब किसी भी देश पर सबसे अधिक है।