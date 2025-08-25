अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा कि भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा: रूसी तेल खरीद पर विवाद

India US Tariff Dispute: अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए मजबूर करने के मकसद से भारत पर "आक्रामक आर्थिक दबाव" (Trump India Economic Pressure)डाल रहे हैं। उन्होंने एक'मीट द प्रेस' शो में कहा कि रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए भारत पर द्वितीयक टैरिफ (India US Tariff Dispute) लगाया जा रहा है। इस घोषणा से ठीक तीन दिन पहले ट्रंप प्रशासन (Trump administration) ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया , जो अब किसी भी देश पर सबसे अधिक है।
अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह फैसला "अनुचित और गलत" है। उन्होंने कहा कि यह केवल "तेल के मुद्दे" के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि असल में यह भारत को निशाना बनाने की कोशिश है।
जयशंकर ने कहा, “अगर किसी को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है, तो वो न खरीदे। लेकिन अमेरिका और यूरोप खुद रूस से रिफाइंड तेल खरीदते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों?”
ट्रंप प्रशासन ने लगातार भारत की आलोचना की है कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और इससे रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले देश चीन पर कोई खुली आलोचना नहीं की है।
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी जैसे वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भी भारत के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं।
मॉस्को की अपनी हालिया यात्रा के दौरान जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे यह संकेत मिला कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत-रूस साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं।
उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अमेरिका अब भी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने पुतिन को स्पष्ट किया है कि यदि रूस युद्ध खत्म करता है तो वह फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है, वरना उसे अलग-थलग रहना पड़ेगा।
बहरहाल भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद उसकी राष्ट्रीय जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाया गया यह टैरिफ न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक तेल व्यापार और कूटनीति में भी तनाव बढ़ा सकता है।
रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर ट्रंप प्रशासन की ओर से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ जुर्माना लगाने से तीन दिन पहले, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन पर बमबारी रोकने के लिए मजबूर करने के लिए भारत पर द्वितीयक टैरिफ सहित आक्रामक आर्थिक दबाव डाला।
वेंस ने कहा कि ट्रंप ने "आक्रामक आर्थिक दबाव" लागू किया है, उदाहरण के लिए "भारत पर द्वितीयक टैरिफ, ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना कठिन हो जाए।"
यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से अमेरिकी टैरिफ को “अनुचित और अनुचित” बताने के एक दिन बाद आया है, और कहा कि इसे गलत तरीके से “तेल के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है”।
ट्रंप प्रशासन रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। संयोग से, वाशिंगटन ने रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं की है।
ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो शामिल हैं, रूसी तेल खरीदने और क्रेमलिन युद्ध मशीन को बढ़ावा देने के लिए भारत की आलोचना करते रहे हैं।
ट्रंप ने रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगा कर भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है, जो विश्व में किसी भी देश पर सबसे अधिक है। भारत का कहना है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है।
साक्षात्कार के दौरान, वेंस ने विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में मध्यस्थता कर सकता है, भले ही इस महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक के बाद से कुछ संभावित रुकावटें उत्पन्न हुई हों।
उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि पिछले कुछ सप्ताहों में ही दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं। उन्होंने (ट्रंप ने) यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर रूस हत्याएँ बंद कर दे, तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर वे हत्याएँ नहीं रोकेंगे, तो वे अलग-थलग ही रहेंगे।"
इस सप्ताह के शुरू में, मास्को की यात्रा के दौरान, जहां उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की थी, जयशंकर ने कहा था कि वह भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से "बहुत हैरान" हैं, क्योंकि "यह अमेरिकी ही थे" जिन्होंने कहा था, "हमें रूस से तेल खरीदने सहित विश्व के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए"।
इधर विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा, "इसे (टैरिफ) तेल के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन मैं 'प्रस्तुत किया जा रहा है' इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत को निशाना बनाने के लिए जिन तर्कों का इस्तेमाल किया गया है, वे सबसे बड़े तेल आयातक, चीन, और सबसे बड़े एलएनजी आयातक, यूरोपीय देशों, पर लागू नहीं किए गए हैं।"
कच्चे तेल के मुद्दे पर अमेरिका की ओर से भारत की आलोचना से जुड़े एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, "यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो इसे न खरीदें।"
मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान, भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूसी तेल खरीद पर दिल्ली पर अमेरिकी टैरिफ दबाव से उनकी साझेदारी पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष के अंत में भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं।