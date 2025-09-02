ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका पहुंची भारतीय सेना, जानिए क्या है मामला

Trump tariff: भारत (India) और अमेरिका (America) के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी जारी है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। भारत ने भी अमेरिका को साफ लफ्जों में बता दिया है कि वह रणनीतिक स्वायत्ता से समझौता नहीं करेगा। इस दौरान युद्ध अभ्यास के मोर्चे पर दोनों देश साथ आए हैं। भारत व अमेरिका की सेना एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही है। भारत और अमेरिका का यह संयुक्त युद्धाभ्यास अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं मानव रहित हवाई प्रणालियों के इस्तेमाल और इनसे निपटने के तरीकों समेत आधुनिक युद्ध का अभ्यास करेंगी।