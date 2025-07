Plane Crash In Bangladesh: डॉक्टरों की टीम पहुंची ढाका, बांग्लादेश स्वास्थ्य के मामले में भारत पर कितना निर्भर? आंकड़ों और तथ्यों से जानें

Bangladesh Plane Crash: बांग्लादेश में जेट हादसे (Bangladesh Plane Crash) में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में मरने वालों में 25 बच्चे शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस हादसे में जख्मी हुए यात्रियों के उचित इलाज के लिए भारत ने बर्न स्पेलिस्ट डॉक्टर और नर्स की एक टीम 23 जुलाई 2025 को भेज दिया था। इस टीम में नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल से एक-एक डॉक्टर और बर्न डिपार्टमेंट में काम करने वाली नर्स शामिल (India sent Burn Specialist Doctor and nurse team for Bangladesh) हैं। ऐसा नहीं बांग्लादेश को भारत स्वास्थ्य संबंधी सहायता पहली बार या इमरजेंसी की हालात में मुहैया करा रहा है। बांग्लादेश से हर साल लाखों की संख्या में लोग भारत आकर स्वास्थ्य से जुड़ी ​परे​शानियों का इलाज करवाते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।