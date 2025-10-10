अफगानिस्तान में फिर शुरू होगा भारतीय दूतावास, विदेश मंत्री ने किया ऐलान

मुत्ताक़ी के साथ बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा, भारत अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। उन्होंने आगे कहा, पड़ोसी और अफगान का शुभचिंतक होने के नाते भारत को अफगानिस्तान के विकास में गहरी रूची है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि, विकास और समृद्धि के प्रति दोनों ही देश प्रतिबद्ध लेकिन हमें सीमा पार आतंकवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। भारत की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता सराहनीय है। पहलगाम हमले के बाद आपकी हमारे साथ एकजुटता उल्लेखनीय है।