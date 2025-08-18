Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी पहुंचे काठमांडू, ये है मुख्य वजह

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी काठमाडूं पहुंचे। जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वह जल्द ही नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 18, 2025

Vikram Misri
काठमांडू पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी (फाइल फोटो)

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी (India's Foreign Secretary Vikram Misri) दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रविवार को नेपाल (Nepal) पहुंचे। जहां उनके समकक्ष विदेश सचिव अमृत बहादुर राय तथा भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनके सिंह दरबार स्थित कार्यालय में मुलाकात की है।

अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलेंगे मिसरी

यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के अलावा नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगें: राहुल गांधी पर CEC ने साधा निशाना
राष्ट्रीय
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

16 सितंबर को ओली आ सकते हैं भारत

मिस्री की इस यात्रा को अगले महीने के अंत में प्रधानमंत्री ओली की भारत की आधिकारिक यात्रा की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ओली के 16 सितंबर के आसपास नई दिल्ली आने की उम्मीद है। ओली की भारत यात्रा के दौरान, बिहार के बोधगया में ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अलग बैठक की भी तैयारी चल रही है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों में वार्ता सहयोग को मजबूत करने, विशेष रूप से कनेक्टिविटी और विकास पर केंद्रित होगी। मिसरी सोमवार को काठमांडू के अपने कार्यक्रम समाप्त कर भारत लौट आएंगे।

कैसा है भारत और नेपाल का रिश्ता

भारत और नेपाल में सरकारों के बीच संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन भारत और नेपाल के आम जनमानस के बीच मेलजोल बढ़िया है। दोनों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। दोनों देशों के लोग आपस में शादी-विवाह करते हैं। हालांकि, भारत सरकार हमेशा नेपाल की मदद के लिए तैयार रहती है। चाहे भूकंप हो या कोई और आपदा, भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लोगों का आना-जाना आसान है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 06:56 am

Hindi News / World / भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी पहुंचे काठमांडू, ये है मुख्य वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.