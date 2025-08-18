भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी पहुंचे काठमांडू, ये है मुख्य वजह

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी (India's Foreign Secretary Vikram Misri) दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रविवार को नेपाल (Nepal) पहुंचे। जहां उनके समकक्ष विदेश सचिव अमृत बहादुर राय तथा भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनके सिंह दरबार स्थित कार्यालय में मुलाकात की है।
यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के अलावा नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे।
मिस्री की इस यात्रा को अगले महीने के अंत में प्रधानमंत्री ओली की भारत की आधिकारिक यात्रा की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ओली के 16 सितंबर के आसपास नई दिल्ली आने की उम्मीद है। ओली की भारत यात्रा के दौरान, बिहार के बोधगया में ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अलग बैठक की भी तैयारी चल रही है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों में वार्ता सहयोग को मजबूत करने, विशेष रूप से कनेक्टिविटी और विकास पर केंद्रित होगी। मिसरी सोमवार को काठमांडू के अपने कार्यक्रम समाप्त कर भारत लौट आएंगे।
भारत और नेपाल में सरकारों के बीच संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन भारत और नेपाल के आम जनमानस के बीच मेलजोल बढ़िया है। दोनों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। दोनों देशों के लोग आपस में शादी-विवाह करते हैं। हालांकि, भारत सरकार हमेशा नेपाल की मदद के लिए तैयार रहती है। चाहे भूकंप हो या कोई और आपदा, भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लोगों का आना-जाना आसान है।