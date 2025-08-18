भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी पहुंचे काठमांडू, ये है मुख्य वजह

मिस्री की इस यात्रा को अगले महीने के अंत में प्रधानमंत्री ओली की भारत की आधिकारिक यात्रा की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ओली के 16 सितंबर के आसपास नई दिल्ली आने की उम्मीद है। ओली की भारत यात्रा के दौरान, बिहार के बोधगया में ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अलग बैठक की भी तैयारी चल रही है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों में वार्ता सहयोग को मजबूत करने, विशेष रूप से कनेक्टिविटी और विकास पर केंद्रित होगी। मिसरी सोमवार को काठमांडू के अपने कार्यक्रम समाप्त कर भारत लौट आएंगे।