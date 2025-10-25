मुझे मां के पास जाना है, मेरा पासपोर्ट छीना, यूपी के व्यक्ति का Viral Video, अरब सरकार ने दी सफाई

Indian worker Saudi Arabia: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक व्यक्ति सऊदी अरब में फंसे होने का दावा ( Indian worker Saudi Arabia) कर रहा है। भोजपुरी में बोलते हुए उसने कहा कि उसका पासपोर्ट एक शख्स 'कपिल' ने रख लिया है, जो उसे घर लौटने नहीं दे रहा और जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऊंट के साथ रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में उसकी मार्मिक अपील, "मुझे मेरी मां के पास जाना है, वीडियो को पीएम तक पहुंचाओ," दस वीडियो (viral video) ने हजारों लोगों का ध्यान खींचा। दिल्ली की वकील कल्पना श्रीवास्तव ने इसे शेयर कर विदेश मंत्री एस जयशंकर (Saudi Arabia Indian embassy) से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। 24 घंटे में 1.4 लाख से ज्यादा बार देखे गए इस वीडियो ( Viral video Indian trapped) ने भारत और सऊदी अरब (Indian Embassy in Saudi Arabia) में खलबली मचा दी, लेकिन सऊदी पुलिस ने इसे महज व्यूज बढ़ाने का हथकंडा बताया। क्या यह सचमुच मदद की पुकार है या सोशल मीडिया का नाटक ? यह सवाल अभी अबूझ पहेली बना हुआ है।