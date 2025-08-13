Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप की धमकियों का नहीं हुआ भारत पर असर, डोभाल के बाद अब जयशंकर जाएंगे रूस

Jaishankar To Visit Russia: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर अगले हफ्ते रूस जाएंगे। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस गए थे।

भारत

Tanay Mishra

Aug 13, 2025

Lavrov with Jaishankar
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (फोटो - एएनआई)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत (India) पर 25% बेस और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत के रूस (Russia) से तेल खरीदने की बात को गलत बताते हुए यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। साथ ही भारत से ऐसा न करने के लिए भी कहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज़फायर का क्रेडिट उन्हें नहीं दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है और रूस से कम कीमत में तेल खरीदना जारी रखेंगे। ट्रंप की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) को रूस भेजा था।

अगले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री जाएंगे रूस

डोभाल के बाद अब अगले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar), रूस जाएंगे। जानकारी के अनुसार जयशंकर 21 अगस्त को रूस का दौरा करेंगे।

बेहद अहम है जयशंकर का रूस दौरा

ट्रंप से बढ़ते तनाव के बीच जयशंकर का रूस दौरा काफी अहम है। जयशंकर इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों में और मज़बूती लाने के विषय पर मीटिंग करेंगे। इतना ही नहीं, जयशंकर इस दौरान मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से भी मुलाकात करेंगे। जयशंकर के इस रूस दौरे का उद्देश्य भारत-रूस के बीच पहले से मज़बूत संबंधों में और मज़बूती लाना है।

ट्रंप को करारा जवाब

पिछले हफ्ते डोभाल रूस गए थे और अगले हफ्ते जयशंकर रूस जा रहे हैं। पुतिन भी इस साल भारत आएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके भारत दौरे की तारीख की सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ट्रंप की धमकियों के बाद अब पीएम मोदी के दो करीबी लोगों का रूस जाना और पुतिन का भी जल्द ही भारत आने पर सहमति देना, ट्रंप को करारा जवाब है कि उनकी धमकियों का भारत-रूस संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

