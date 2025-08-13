ट्रंप की धमकियों का नहीं हुआ भारत पर असर, डोभाल के बाद अब जयशंकर जाएंगे रूस

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत (India) पर 25% बेस और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत के रूस (Russia) से तेल खरीदने की बात को गलत बताते हुए यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। साथ ही भारत से ऐसा न करने के लिए भी कहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज़फायर का क्रेडिट उन्हें नहीं दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है और रूस से कम कीमत में तेल खरीदना जारी रखेंगे। ट्रंप की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) को रूस भेजा था।