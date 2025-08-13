पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ की भारत को गीदड़भभकी, “दुश्मन ने पानी की एक बूंद भी छीनी तो…”

पाकिस्तान (Pakistan) के आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) के दूसरे अमेरिका (United States Of America) दौरे के बाद पाकिस्तानी नेताओं का बड़बोलापन फिर से शुरू हो गया है। ये नेता एक के बाद एक, भारत (India) को गीदड़भभकी दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) का नाम भी जुड़ गया है। पाकिस्तानी पीएम ने मंगलवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए शरीफ ने भारत को गीदड़भभकी दी।
पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने मंगलवार को इस्लामाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए भारत को दुश्मन बताया। शरीफ ने कहा, "दुश्मन, पाकिस्तान से पानी की एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। उन्होंने हमें पानी रोकने की धमकी दी। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की और हमसे पानी की एक बूंद भी छीनी तो पाकिस्तान उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा, जिसे वो ज़िंदगीभर नहीं भूलेंगे।"
पाकिस्तान के पीएम शरीफ, पिछले करीब 48 घंटे में भारत को गीदड़भभकी देने वाले चौथे पाकिस्तानी नेता बने। उनसे पहले 3 अन्य पाकिस्तानी नेता भी ऐसा कर चुके हैं। भारत को गीदड़भभकी देने का यह सिलसिला शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) ने, जिन्होंने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने भारत पर हमले की गीदड़भभकी दी। फिर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) ने सिंधु नदी का पानी रोकने के मामले में भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़भभकी दी।