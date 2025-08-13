पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ की भारत को गीदड़भभकी, “दुश्मन ने पानी की एक बूंद भी छीनी तो…”

पाकिस्तान के पीएम शरीफ, पिछले करीब 48 घंटे में भारत को गीदड़भभकी देने वाले चौथे पाकिस्तानी नेता बने। उनसे पहले 3 अन्य पाकिस्तानी नेता भी ऐसा कर चुके हैं। भारत को गीदड़भभकी देने का यह सिलसिला शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) ने, जिन्होंने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने भारत पर हमले की गीदड़भभकी दी। फिर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) ने सिंधु नदी का पानी रोकने के मामले में भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़भभकी दी।