समंदर में भारत की ताकत: जेद्दा से रवाना हुए INS तमाल और INS सूरत, अब पाकिस्तान क्या करेगा ?

Indian Navy Warships Deployment: भारत आकाश ही नहीं, पानी में भी सामरिक ताकत रखता है। भारतीय नौसेना के दो आधुनिक युद्धपोत INS तमाल (INS Tamal) और INS सूरत जेद्दा से आगे नई यात्रा पर निकल गए हैं। इससे पहले, ये दोनों जहाज (Indian Navy Warships) सऊदी अधिकारियों के साथ सैन्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। अब इनकी तैनाती अगले चरण में है, जिसमें हिंद महासागर और लाल सागर (Red Sea Naval Strategy) में सुरक्षा सहयोग की साझा रणनीतियाँ बनाने पर काम किया जाएगा। पानी की गहराइयों में गतिविधियों को देखकर पाकिस्तान की नौ सेना सजग (Maritime Security) हो सकती है। इसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए वह शायद अपने जहाजों का गश्त बढ़ाये, खासकर अरब सागर में। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि दोनों देश रणनीतिक समन्वय और मिसाइल टैस्टिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, भले ही अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।