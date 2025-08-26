भारत का सुदर्शन चक्र ‘कवच भी और तलवार भी’, शांति चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है: CDS अनिल चौहान

जनरल चौहान ने बताया कि सुदर्शन चक्र, जिसे भारत का अपना 'गोल्डन डोम' कहा जा रहा है, 2035 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। यह प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्प्रभावी करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगी। इसमें सॉफ्ट स्किल्स, काइनेटिक हथियार, और डायरेक्ट एनर्जी हथियारों का उपयोग शामिल होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली भारत की रक्षा रणनीति में नई दिशा प्रदान करेगी, जो न केवल रक्षा करेगी बल्कि जवाबी हमले की क्षमता भी रखेगी।