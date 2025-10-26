घर की सफाई न करने से थी नाराज, अमेरिका में भारतीय मूल की महिला ने पति पर किया चाकू से हमला

हालांकि, आरोपी महिला का कहना है कि वह वह नाश्ता बना रही थी, जब उसके पति अरविंद ने पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है तो उसने गंदगी देखकर परेशान होते हुए उसकी तरफ चाकू लेकर घूमी। इस दौरान गलती से चाकू उसके पति की गर्दन पर लग गई। घायल अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आरोपी महिला को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया। जहां 10 हजार डॉलर के मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ उसे बेल मिली। कोर्ट ने कहा कि महिला को एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना होगा। साथ ही, पति से शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी।