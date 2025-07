VIRAL VIDEO: चीन में भारतीय छात्रा का हॉस्टल टूर – सोशल मीडिया की धड़कनें बढ़ीं !

Indian student hostel tour China: चीन के शेन्ज़ेन में पढ़ रही भारतीय (Indian student in China) इंजीनियरिंग छात्रा सलोनी चौधरी (Saloni Choudhary) ने अपने हॉस्टल का एक टूर (China hostel tour) शेयर किया है, जिसे देख कर लोग इसे चीनी ड्रामा जैसा बता रहे हैं। वीडियो में साफ‑सुथरे कमरों, फ्री वॉशिंग मशीन और सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था ने खासा आकर्षण पैदा किया है। छात्रा ने वीडियो की शुरुआत अपने छात्रावास की इमारत दिखाते हुए की और बताया कि उनका छात्रावास 17वीं मंजिल पर स्थित है। जहाँ प्रवेश फेस‑स्कैन या आईडी कार्ड से होता है । वीडियो में चार छात्रों के कमरे, शेयर​ बाथरूम, ड्रेसिंग एरिया और एक लॉन्ड्री रूम भी दिखाया गया, जिसे वह “सुपर क्यूट और आरामदायक” बता रही हैं। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने इस हॉस्टल को चीनी ड्रामा के सेट की तरह बताया है। एक यूजर ने लिखा, “Seems straight out of a C‑drama…(C‑drama vibes hostel)। खास बात यह है कि यह वीडियो अब तक लगभग 1.96 लाख बार देखा जा चुका है और लोग हॉस्टल की स्वच्छता, व्यवस्था और सुविधाओं की खूब तारीफ कर रहे हैं।