अमेरिका में हरियाणा के युवक को क्यों लगी हथकड़ी ? सामने आया असली कारण

Indian youth detained at Newark Airport: तमाम दावों के बावजूद अमेरिका का भारतीयों के प्रति नजरिया नहीं बदला है। अवैध प्रवेश के दोषी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का एक और मामला सामने आया है।

Indian youth detained at Newark Airport: हरियाणा का युवक अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर अवैध एंट्री के चलते हिरासत में लिया (Indian detained in US) गया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसे जल्द भारत वापस लाया जाएगा। नेवार्क एयरपोर्ट पर हथकड़ी लगे दिखे (Newark airport handcuff incident) हरियाणा के इस युवक ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की (Illegal immigration USA) थी, उसे यूएस सरकार की ओर से वापस भारत (Haryana youth deportation)भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के समक्ष यह मामला उठाया था, क्योंकि एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो में नेवार्क हवाई अड्डे पर एक अज्ञात युवक को हथकड़ी लगाए और रोते हुए दिखाया गया था।