इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से अब तक 442 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स से अब तक 442 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बारे में प्रांतीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी ने जानकारी दी। नॉर्थ सुमात्रा में इस वजह से 217 लोगों की मौत हो गई है। आचेह (Aceh) प्रांत में इस वजह से 96 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट सुमात्रा (West Sumatra) में इस वजह से 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एजेंसी की तरफ से पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।