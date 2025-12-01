Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से अब तक 442 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से तबाही मच गई है। इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 01, 2025

Floods in Indonesia

Floods in Indonesia (Photo - Washington Post)

मौसम की मार झेल रहे इंडोनेशिया (Indonesia) में हाहाकार मचा हुआ है जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा (North Sumatra) प्रांत समेत अन्य प्रांतों में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ (Flash Floods) और लैंडस्लाइड्स (Landslides) से तबाही मच गई है। इस वजह से जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है।

अब तक 442 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स से अब तक 442 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बारे में प्रांतीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी ने जानकारी दी। नॉर्थ सुमात्रा में इस वजह से 217 लोगों की मौत हो गई है। आचेह (Aceh) प्रांत में इस वजह से 96 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट सुमात्रा (West Sumatra) में इस वजह से 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एजेंसी की तरफ से पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

402 लोग लापता

बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के बाद अभी भी इंडोनेशिया में 402 लोग लापता हैं। राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। नॉर्थ सुमात्रा में 209 लोग, आचेह में 75 लोग और वेस्ट सुमात्रा में 118 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है लेकिन खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है।

सैकड़ों लोग घायल

प्रांतीय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण एजेंसी के अनुसार अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से इंडोनेशिया में सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।


ये भी पढ़ें

ज़िंदा हैं इमरान खान? पीटीआई नेता का बड़ा दावा
विदेश
Imran Khan in jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Dec 2025 09:02 am

Published on:

01 Dec 2025 08:59 am

Hindi News / World / इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से अब तक 442 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बंदूक की नोक पर नाइजीरिया में बदमाशों ने 26 लोगों को किया किडनैप

Armed criminal
विदेश

ज़िंदा हैं इमरान खान? पीटीआई नेता का बड़ा दावा

Imran Khan in jail
विदेश

पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में 16 सैनिकों की मौत

TTP attacks Pakistan army convoy
विदेश

अमेरिका को H-1B वीज़ा कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए? जानें एलन मस्क ने क्या कहा

एलन मस्क ने निखिल कामथ के पॉडकास्ट में की चर्चा
विदेश

पाकिस्तान में कंगाली से मचा हाहाकार: यह वजह आई सामने, सारे कारोबार तबाह, भारत को क्या फायदा

Pakistan Afghanistan Border Closed
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.