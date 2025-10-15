जंगलों की कटाई के लिए ज़िम्मेदार उद्योगों को जमकर मिल रही फंडिंग, इंसानियत पर मंडरा रहा खतरा

दुनियाभर के जंगलों की सेहत बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े वित्तीय संस्थान और सरकारें अब भी ऐसे उद्योगों को फंडिंग मुहैया करा रही हैं जो जंगलों की कटाई के लिए ज़िम्मेदार हैं। ग्लोबल विटनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 के पेरिस समझौते के बाद से बैंकों ने उन कंपनियों को 26 बिलियन डॉलर्स का फंड दिया है जो जंगलों की कटाई करती हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है।