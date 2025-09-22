Patrika LogoSwitch to English

माँ की लाश के पास मासूम ने कई दिनों तक लड़ी ज़िंदगी की जंग

चीन में एक बच्चे ने अपनी माँ की मौत के बाद खुद को ज़िंदा रखने के लिए संघर्ष किया। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 22, 2025

Little child
Little child (Representational Photo)

छोटे बच्चों की अपनी माँ की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर अचानक से किसी छोटे बच्चे की माँ की मौत हो जाए, तो बच्चों पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसा ही एक मामला चीन में देखने को मिला। चीन के झेजियांग प्रांत के कांगनान काउंटी में 28 वर्षीय महिला झेंग यू की कुछ समय पहले अचानक मौत हो गई। झेंग यू की मौत के बाद उसका 2 साल का बेटा मियानमियान कई दिन तक घर में अकेला रहा।

जेली-स्नैक्स खाकर खुद को रखा ज़िंदा

अपनी माँ की मौत के बाद मियानमियान पूरी तरह से अकेला हो गया। उसके सामने खुद को ज़िंदा रखने की भी चुनौती थी। ऐसे में उसने जेली और स्नैक्स जैसी चीजें खाकर खुद को ज़िंदा रखा।

कैसे हुआ मौत का खुलासा?

स्थानीय मीडिया के मुताबिक झेंग की मौत का खुलासा तब हुआ जब एक मित्र ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंचकर झेंग को मृत और बच्चे को गंदे कपड़ों और गीले डायपर में पाया। पुलिस ने पड़ोसियों के इस बारे में जानकारी दी, तब वो मियानमियान को अपने साथ ले गए। उन्होंने, उसे नहलाया और खाना भी खिलाया। इसके बाद वो उसे अस्पताल ले गए।

  • कैसे हुई झेंग की मौत?

जानकारी के अनुसार झेंग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी और उसके माता-पिता मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं। झेंग अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और इसी वजह से उसे कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। झेंग का मियानमियान के पिता से संबंध टूट चुका था और ऐसे में बीमार होने के बावजूद झेंग ने अपने बेटे को अपने पास ही रखा। बताया जा रहा है कि झेंग की मौत बीमारी के कारण हुई है।

