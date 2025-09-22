माँ की लाश के पास मासूम ने कई दिनों तक लड़ी ज़िंदगी की जंग

छोटे बच्चों की अपनी माँ की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर अचानक से किसी छोटे बच्चे की माँ की मौत हो जाए, तो बच्चों पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसा ही एक मामला चीन में देखने को मिला। चीन के झेजियांग प्रांत के कांगनान काउंटी में 28 वर्षीय महिला झेंग यू की कुछ समय पहले अचानक मौत हो गई। झेंग यू की मौत के बाद उसका 2 साल का बेटा मियानमियान कई दिन तक घर में अकेला रहा।