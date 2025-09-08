तुर्की में YouTube, WhatsApp और Instagram सहित कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर लगा प्रतिबंध! सामने आई बड़ी वजह

इस बीच, तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी ने इस्तांबुल में लोगों से रविवार को इकट्ठा होने का आग्रह किया है। दरअसल, तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) को हाल के महीनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर पार्टी के मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से। वह राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी माने जाते हैं। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप लगे हैं।