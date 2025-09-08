Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

तुर्की में YouTube, WhatsApp और Instagram सहित कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर लगा प्रतिबंध! सामने आई बड़ी वजह

तुर्की में सनसनी! यूट्यूब, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक लगी रोक! मुख्य विपक्षी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों और नेताओं के संपर्क को रोकने के लिए सरकार का ये कदम बताया जा रहा है। सरकार ने हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 08, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- IANS)

तुर्की में एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया गया है। वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स के हवाले से सोमवार को यह जानकारी सामने आई है।

बता दें कि तुर्की की मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) ने पुलिस द्वारा इस्तांबुल में पार्टी मुख्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगाने के बाद रैलियों का आह्वान किया है।

ये भी पढ़ें

यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, दहल गए जेलेंस्की! बोले- अब मुझे पता चल गया है पुतिन…
विदेश
Putin Vs zelensky

हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगाने के इरादे से उठाया गया कदम

माना जा रहा है कि सीएचपी नेताओं के संपर्क को तोड़ने और देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एर्दोगन सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को तुर्की में लाखों यूजर्स विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को एक्सेस करने में असमर्थ रहे।

इसके बाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन ने इस संबंध में तहकीकात शुरू की। बाद में एसोसिएशन ने जानकारी दी कि देश में तमाम प्लेटफॉर्मों के लिए बैंडविड्थ को सीमित कर दिया गया है। बता दें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन तुर्की में इंटरनेट पर स्थानीय सेंसरशिप की निगरानी करता है।

तुर्की सरकार ने नहीं जारी की अधिसूचना

हालांकि, तुर्की सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वहीं, किसी भी अधिकारी ने प्रतिबंध की बात को नहीं स्वीकारा है, लेकिन तमाम लोगों के फोन पर फिलहाल एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप नहीं चल रहे हैं।

इस बीच, तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी ने इस्तांबुल में लोगों से रविवार को इकट्ठा होने का आग्रह किया है। दरअसल, तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) को हाल के महीनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर पार्टी के मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से। वह राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी माने जाते हैं। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप लगे हैं।

मार्च के बाद से तुर्की में जारी है विरोध प्रदर्शन

मार्च में एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से सीएचपी के तमाम नेता सड़क पर उतर गए हैं। वह जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इमामोग्लू की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि वे राष्ट्रपति एर्दोगन के प्रखर आलोचक हैं और सीएचपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

Updated on:

08 Sept 2025 02:03 pm

Published on:

08 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / World / तुर्की में YouTube, WhatsApp और Instagram सहित कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर लगा प्रतिबंध! सामने आई बड़ी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.