नेपाल में हालात बिगड़ने पर एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कीं

Nepal Protests Flight Cancellation: नेपाल में जारी Gen-Z के प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल (Nepal protests) के कारण देश की स्थिति बेकाबू हो गई है। इसका सीधा असर भारत-नेपाल के बीच हवाई सेवा पर पड़ा है। भारत की प्रमुख एयरलाइनों एयर इंडिया (Air India flights) और इंडिगो ने मंगलवार को दिल्ली-काठमांडू की उड़ानों को स्थगित (Flight cancellations) कर दिया। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,"काठमांडू में जारी अशांति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली रूट की सभी फ्लाइट्स फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।" इनमें प्रमुख उड़ानें AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 और AI211/212 शामिल हैं।एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि,“हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।”