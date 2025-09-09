Patrika LogoSwitch to English

नेपाल में हालात बिगड़ने पर एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कीं

Nepal Protests Flight Cancellation: नेपाल में जेन ज़ेड के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-काठमांडू की एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गईं।

भारत

MI Zahir

Sep 09, 2025

Air India Plane (Photo-IANS)

Nepal Protests Flight Cancellation: नेपाल में जारी Gen-Z के प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल (Nepal protests) के कारण देश की स्थिति बेकाबू हो गई है। इसका सीधा असर भारत-नेपाल के बीच हवाई सेवा पर पड़ा है। भारत की प्रमुख एयरलाइनों एयर इंडिया (Air India flights) और इंडिगो ने मंगलवार को दिल्ली-काठमांडू की उड़ानों को स्थगित (Flight cancellations) कर दिया। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,"काठमांडू में जारी अशांति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली रूट की सभी फ्लाइट्स फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।" इनमें प्रमुख उड़ानें AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 और AI211/212 शामिल हैं।एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि,“हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।”

इंडिगो ने भी किया ऑपरेशन स्थगित

इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि काठमांडू हवाई अड्डा फिलहाल बंद है। “काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें अगले नोटिस तक रद्द की जा रही हैं। जिन यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है, वे वेबसाइट पर जाकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं या दूसरी तारीख की फ्लाइट चुन सकते हैं।” इंडिगो ने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और स्थिति सामान्य होते ही संचालन फिर से शुरू करेगा।

image

नेपाल में क्यों मचा बवाल ?

नेपाल में बीते कुछ दिनों से Gen-Z द्वारा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को पुलिस की कार्रवाई में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हालात और भड़क गए।

कई सरकारी इमारतों पर हमला किया

प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर हमला किया। मंगलवार को उन्होंने काठमांडू स्थित संसद भवन में घुसकर आगजनी की। इससे पहले सोमवार को भी इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी।

पीएम ओली ने दिया इस्तीफा

लगातार बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने सोमवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनका इस्तीफा स्थिति को शांत करने में सफल नहीं हो सका।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने भी नेपाल में बदलते हालात को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि"हम नेपाल के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं। हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।"

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

Business news

IndiGo

Updated on:

09 Sept 2025 06:11 pm

Published on:

09 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / World / नेपाल में हालात बिगड़ने पर एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कीं

