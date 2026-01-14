Iran-America tension: ईरान की धमकी से डर गए अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने इस जगह से बुलाई अपनी सेना

इससे पहले ईरान ने मध्य पूर्व के उन देशों को चेतावनी दी थी, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों से “प्रदर्शन जारी रखने” और संस्थानों पर कब्जा करने की अपील की थी। उनके इस बयान से ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की अटकलें और तेज हो गई हैं।