Iran Blockade: ईरान की नेवी तबाह, पाकिस्तान वार्ता की नाकामी से झल्लाए अमेरिका का बड़ा हमला, समंदर में दफन किए 158 जहाज

अपनी चेतावनी को और अधिक मारक बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौकाओं को खत्म करने के लिए उसी त्वरित और क्रूर 'किल सिस्टम' का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका उपयोग अमेरिका समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने वाले कार्टेल के खिलाफ करता है। राष्ट्रपति ने अपनी इस आक्रामक नीति की सफलता का दावा करते हुए यह भी बताया कि समंदर के रास्ते अमेरिका में आने वाले 98.2 प्रतिशत ड्रग्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण देने के लिए पेश किया गया है कि अमेरिकी नौसेना की समुद्री सुरक्षा, रडार सिस्टम और मारक क्षमता पूरी तरह से अचूक है।