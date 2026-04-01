13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran Blockade: ईरान की नेवी तबाह, पाकिस्तान वार्ता की नाकामी से झल्लाए अमेरिका का बड़ा हमला, समंदर में दफन किए 158 जहाज

Obliterated:इस्लामाबाद वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान की सख्त नाकाबंदी कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने 158 ईरानी जहाजों को समंदर में तबाह कर दिया है, जिससे वैश्विक युद्ध का खतरा बढ़ गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 13, 2026

Naval Blockade of Strait of Hormuz by US

Naval Blockade of Strait of Hormuz by US

Military Action: पाकिस्तान वार्ता के मकसद में नाकामी के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और आक्रामक सैन्य कार्रवाई की है। इस्लामाबाद में चल रही वार्ता पूरी तरह से विफल होने के बाद, झल्लाए अमेरिका ने ईरान की चौतरफा समुद्री नाकाबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सख्त और चौंकाने वाला बयान जारी करते हुए ऐलान किया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 158 जहाजों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद से मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।

ईरानी नौसेना का लगभग नामोनिशान मिटा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अनुसार, ईरान की नेवी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 158 ईरानी जहाज अब समंदर के तल पर पड़े हैं और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका का यह 'किलर' एक्शन इतना अचानक और विध्वंसक था कि ईरानी नौसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका ने प्रमुख समुद्री रास्तों को सील कर दिया है और यह नाकाबंदी इतिहास की सबसे सख्त नाकाबंदियों में से एक मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य ईरान को सामरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग करना है।

'फास्ट अटैक शिप्स' के लिए ट्रंप की खुली चेतावनी

इस महाविनाशकारी हमले के बीच अमेरिका ने ईरान के कुछ छोटे 'फास्ट अटैक शिप्स' (तेज हमलावर नौकाओं) को फिलहाल छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इन छोटी नौकाओं को निशाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अमेरिकी सेना उन्हें अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानती। हालांकि, इसके साथ ही ट्रंप ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि ईरान का कोई भी जहाज या तेज हमलावर नौका अमेरिकी नाकाबंदी के आसपास भी भटकती है, तो उसे तुरंत और बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा।

ड्रग तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले सिस्टम का जिक्र

अपनी चेतावनी को और अधिक मारक बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौकाओं को खत्म करने के लिए उसी त्वरित और क्रूर 'किल सिस्टम' का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका उपयोग अमेरिका समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने वाले कार्टेल के खिलाफ करता है। राष्ट्रपति ने अपनी इस आक्रामक नीति की सफलता का दावा करते हुए यह भी बताया कि समंदर के रास्ते अमेरिका में आने वाले 98.2 प्रतिशत ड्रग्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण देने के लिए पेश किया गया है कि अमेरिकी नौसेना की समुद्री सुरक्षा, रडार सिस्टम और मारक क्षमता पूरी तरह से अचूक है।

इस्लामाबाद वार्ता की नाकामी बनी बड़ी वजह

इस पूरे सैन्य एक्शन की जड़ में इस्लामाबाद में हुई हालिया वार्ता की नाकामी को माना जा रहा है। कूटनीतिक जानकारों को उम्मीद थी कि इस वार्ता से अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध कुछ कम होगा। लेकिन वार्ता बिना किसी नतीजे के बुरी तरह विफल रही। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने कूटनीति के बजाय अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ ईरान को घेरने और उसकी नौसैनिक क्षमता को पंगु बनाने का कड़ा निर्णय लिया।

वैश्विक प्रभाव और युद्ध की आहट

अमेरिका के इस कदम से वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल गए हैं। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है और दुनिया के कई देश इस अचानक हुई सैन्य कार्रवाई से सकते में हैं। अब सभी की निगाहें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। फिलहाल, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

यूएसए

Updated on:

13 Apr 2026 08:59 pm

Published on:

13 Apr 2026 08:57 pm

Hindi News / World / Iran Blockade: ईरान की नेवी तबाह, पाकिस्तान वार्ता की नाकामी से झल्लाए अमेरिका का बड़ा हमला, समंदर में दफन किए 158 जहाज

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप की होर्मुज ब्लॉकेड की धमकी के बाद…रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को दे दिया ये तगड़ा संकेत

IRAN WAR UPDATE
विदेश

हवा में उड़ते अमेरिकी विमान से नेतन्याहू को सीक्रेट कॉल, ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी

Benjamin Netanyahu
विदेश

मक्का में एंट्री पर पाबंदी: हज से पहले सऊदी अरब ने कसे नियम, उमराह वीजा पर रोक

Haj 2026
विदेश

बांग्लादेश में क्राइम का बढ़ता ग्राफ, 13 महीनों में 700 से ज्यादा रेप, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है हिंसा

Crime
विदेश

जापान के फुजिसावा में मस्जिद निर्माण का कड़ा विरोध, 'हमें एक भी मस्जिद नहीं चाहिए' के लगे नारे

Fujisawa Protest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.