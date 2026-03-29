ईरान युद्ध से चीन को मिल गया बड़ा सबक, कभी सोचा नहीं होगा कि जबरदस्त मंसूबों पर पानी फेर देंगे ट्रंप-नेतन्याहू

अब तुलना करें तो भारत के लिए यह सबक बहुत काम का है। भारत भी मध्य पूर्व में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है। खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं और हर साल अरबों रुपये का रेमिटेंस भेजते हैं। भारत के लिए भी तेल इसी इलाके से आता है। लेकिन भारत ने हमेशा संतुलन की नीति रखी है, किसी एक खेमे में नहीं गया।