रूस के दागेस्तान में बाढ़ से तबाही, राजधानी में लगी इमरजेंसी, 3 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे

सरकार और राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। दागेस्तान में आई यह बाढ़ एक बार फिर दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह अचानक हालात को गंभीर बना सकती हैं और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं।