रूस के दागेस्तान में बाढ़ से तबाही, राजधानी में लगी इमरजेंसी, 3 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे

रूस के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ का मंजर। (फोटो साभार: X/वीडियो ग्रैब)
Russia Floods: दक्षिणी रूस के दागेस्तान क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हालात गंभीर बना दिए हैं। राजधानी मखचकाला में प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, खराब मौसम और बाढ़ की वजह से करीब 3.27 लाख लोग बिजली कटौती से प्रभावित हैं। कुल 283 बस्तियों में बिजली गुल है, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरी सेवाओं को बहाल करने की कोशिश जारी है।
स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। सर्गेई मेलिकोव ने कहा कि हालात अनुमान से अधिक खराब हैं, लेकिन प्रशासन पूरी ताकत से स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है।
बाढ़ का असर परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है। खासाव्यर्ट इलाके में भारी बारिश के कारण एक रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुल की मरम्मत में समय लग सकता है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में बारिश का दौर अभी जारी रह सकता है। प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और किसी भी बड़े नुकसान को टालने के लिए एहतियाती कदम उठा रहा है।
सरकार और राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। दागेस्तान में आई यह बाढ़ एक बार फिर दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह अचानक हालात को गंभीर बना सकती हैं और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं।
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