Philippines National Emergency: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच फिलीपींस ने घोषित किया ऊर्जा आपातकाल, दुनिया में गहराया तेल संकट

Philippines National Emergency: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। इसी बीच फिलीपींस ने बढ़ते ईंधन संकट की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में देश तैयार रह सके।