Bushher Nuclear Plant पर हमले से भड़का ईरान, अब्बास अराघची ने दी चेतावनी, कहा- असर खाड़ी देशों में होगा

Seyed Abbas Araghchi on Bushher Nuclear Plant: बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि यदि इसी तरह के हमले जारी रहे, तो इस प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन तेहरान तक नहीं, बल्कि खाड़ी देशों के शहरों में पहुंचेगा। हवा का रुख ऐसा है कि इससे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों के शहर तबाह हो सकते हैं।