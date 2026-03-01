ईरान पर गिरेगा एटम बम? संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी का बड़ा खुलासा, कहा- ‘तैयारी पूरी हो चुकी है’

मोहम्मद सफा, जो पैट्रियटिक विजन एसोसिएशन (PVA) के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में यूएन से जुड़े थे, ने कहा कि यूएन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी किसी शक्तिशाली लॉबी (अमेरिका-इजरायल के हितों) की सेवा कर रहे हैं, न कि संगठन के मूल सिद्धांतों की। उन्होंने लिखा, 'मैं अच्छे विवेक से इस अपराध का हिस्सा या गवाह नहीं बन सकता। मैंने अपना राजनयिक करियर त्याग दिया है ताकि न्यूक्लियर विंटर को बहुत देर होने से पहले रोका जा सके।'