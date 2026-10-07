होर्मुज से कुछ ही दिनों में गुजरा लाखों बैरल तेल, ट्रंप का दावा- ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह उस स्तर तक पहुंच गया है जो पश्चिम एशिया में संघर्ष से पहले देखा गया था, और कभी-कभी तो उससे भी अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि, होर्मुज जलडमरूमध्य से पिछले कुछ दिनों में भारी मात्रा में लाखों बैरल तेल की आपूर्ति हुई है। हम इसे ऐसे स्तरों पर पहुंचा रहे हैं जो युद्ध से पहले के स्तर के बराबर या कभी-कभी उससे भी अधिक हैं। और हमने बहुत अच्छा काम किया है।