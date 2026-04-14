Ceasefire Talks: ईरान और ओमान के बीच युद्धविराम पर हुई बड़ी चर्चा, सामने आई चौंकाने वाली बात

ईरानी न्यूज़ एजेंसियों का दावा है कि इस बड़ी बैठक का मुख्य एजेंडा केवल सैन्य तनाव कम करना ही नहीं था, बल्कि क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक और कूटनीतिक पाबंदियों के पेचीदा मसले को सुलझाना भी था। ईरान लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि युद्धविराम तभी प्रभावी होगा जब सभी पक्ष, विशेषकर अमेरिका, एक निष्पक्ष समझौते का सम्मान करेंगे। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि आक्रामकता कम करने से ही पूरे क्षेत्र में एक मजबूत युद्धविराम लागू हो सकेगा। ईरान और ओमान की इस बैठक पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओमान की यह शांत लेकिन प्रभावी मध्यस्थता मध्य पूर्व में एक स्थायी शांति ला सकती है। दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में इस कदम की सराहना की जा रही है और इसे विनाशकारी युद्धों को रोकने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।