एक मोर्चे पर भी जंग तो पूरे क्षेत्र में आग: खतीबजादेह की दो टूक, तेहरान को अस्थायी युद्धविराम कबूल नहीं

लेबनान के 'अल मयादीन' टेलीविजन नेटवर्क का हवाला देते हुए, सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि खतीबजादेह ने कहा कि ईरान लेबनान पर इजरायल के युद्ध को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस साल जून के मध्य में ईरान और अमेरिका के बीच हुए 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' (MoU) में इस लक्ष्य को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में लेबनान एक प्रमुख मुद्दा था, और बेरुत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों को करीब लाने की कोशिश की।