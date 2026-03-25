US-Israel-Iran War: दुनिया में तेल सप्लाई पर संकट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के नए नियम से बढ़ी टेंशन!

मध्य-पूर्व में तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के समक्ष 15 सूत्रीय प्लान भेजा है। इसमें कहा गया है कि ईरान अपने तीन प्रमुख परमाणु ठिकाने बंद करें, यूरेनियम संवर्धन रोक दे और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी निलंबित कर दे। इसके अलावा ईरान की तरफ से प्रॉक्सी समूहों को दी जा रही मदद रोके जाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुजा को पूरी तरह खोले जाने की बात भी कही गई है।