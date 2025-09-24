“अमेरिका की धमकियों से डरकर परमाणु मामले पर नहीं करेंगे समझौता”, खामेनेई ने किया साफ

ईरान (Iran) अभी भी अपने परमाणु प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका (United States Of America) नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अमेरिका के साथ इज़रायल (Israel) और वेस्ट भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ हैं। 13-24 जून तक इज़रायल और ईरान के बीच चले युद्ध के दौरान इज़रायली सेना ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने के साथ ही ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सेना के कई मुख्य अधिकारियों को भी मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप ने इस बात का दावा भी किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरफ से तबाह हो गए, पर ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था। अमेरिका इस मामले में अभी भी ईरान से बातचीत करके उसे रोकना चाहता है, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बड़ा बयान दे दिया है।