Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“अमेरिका की धमकियों से डरकर परमाणु मामले पर नहीं करेंगे समझौता”, खामेनेई ने किया साफ

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि उनका देश, अमेरिकी धमकियों के आगे झुकेगा नहीं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 24, 2025

Ali Khamenei
Ali Khamenei (Photo - Washington Post)

ईरान (Iran) अभी भी अपने परमाणु प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका (United States Of America) नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अमेरिका के साथ इज़रायल (Israel) और वेस्ट भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ हैं। 13-24 जून तक इज़रायल और ईरान के बीच चले युद्ध के दौरान इज़रायली सेना ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने के साथ ही ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सेना के कई मुख्य अधिकारियों को भी मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप ने इस बात का दावा भी किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरफ से तबाह हो गए, पर ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था। अमेरिका इस मामले में अभी भी ईरान से बातचीत करके उसे रोकना चाहता है, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बड़ा बयान दे दिया है।

"अमेरिका की धमकियों से डरकर…"

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) ने मंगलवार को देश को दिए संबोधन में अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर प्रत्यक्ष बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। खामेनेई ने साफ कर दिया कि अमेरिका की धमकियों से डरकर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत-पाकिस्तान को दी यह सलाह…
विदेश
Recep Tayyip Erdogan at UNSC

"अमेरिका की तानाशाही नहीं चलने देंगे"

खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ने पहले से ही तय कर लिया है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन बंद होना चाहिए, जिससे परमाणु प्रोग्राम भी बंद हो जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसे बातचीत नहीं बल्कि तानाशाही बताया और यह भी साफ कर दिया कि वह, अमेरिका की तानाशाही नहीं चलने देंगे।

"दबाव में झुकेंगे नहीं"

खामेनेई ने फिर कहा कि ईरान, परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता बल्कि सिर्फ परमाणु पावर विकसित करना है, जिसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जा सके। ईरानी सुप्रीम लीडर के अनुसार उनका देश शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार रखता है और इसलिए 60% तक यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। खामेनेई ने कहा कि ईरान, अमेरिका या अन्य देशों के दबाव में झुकेगा नहीं।

ये भी पढ़ें

Typhoon Ragasa: साल का सबसे खतरनाक तूफान है रागासा! जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
विदेश
Typhoon Ragasa

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / World / “अमेरिका की धमकियों से डरकर परमाणु मामले पर नहीं करेंगे समझौता”, खामेनेई ने किया साफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.