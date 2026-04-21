हेलीकॉप्टर से उतरे मरीन कमांडो, रडार किया जाम… अमेरिका ने ‘हॉलीवुड स्टाइल’ में समंदर से अगवा किया ईरानी जहाज!

Ceasefire Violation: ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने किसी भी तरह की "वादाखिलाफी" की, तो ईरान उसका कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ईरानी सशस्त्र बलों को दिए गए भारी जनसमर्थन के लिए देश की जनता की भी सराहना की। यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई है जब अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में 'तूसका' नामक एक वाणिज्यिक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे "समुद्री डकैती" और गंभीर उकसावा बताते हुए जहाज, उसके चालक दल और उनके परिवारों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अमेरिकी मरीन एक हेलीकॉप्टर के जरिये जहाज पर उतरते और उसे नियंत्रण में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की सेना (खतम अल-अंबिया मुख्यालय) ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम बंद करके इस जहाज पर कब्जा किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की इस हरकत से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा, और ईरानी सेना जल्द ही इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यह पूरी घटना ऐसे बेहद नाजुक समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच चल रहा दो सप्ताह का सीजफायर 22 अप्रेल को समाप्त होने वाला है।