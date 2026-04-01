दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला, इजरायल ने साउथ पार्स को बनाया निशाना, अहम ऊर्जा ठिकानों को नुकसान

Iran US Israel War Update: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और ईरान की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।