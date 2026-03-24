US-Iran-Israel War: अली खामेनेई को मारने के लिए आखिर नेतन्याहू ने ट्रंप को कैसे मनाया? हुआ यह खुलासा

US-Iran-Israel: ईरान के साथ ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के बीच वार्ता चल रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया और युद्ध के रास्ते पर ले जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई की योजना बनने के 48 घंटे से भी कम समय में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। इस कॉल में उन्होंने राष्ट्रपति को संभावित हमले के कारणों और महत्व के बारे में विस्तार से बताया।