24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran-Israel War: अली खामेनेई को मारने के लिए आखिर नेतन्याहू ने ट्रंप को कैसे मनाया? हुआ यह खुलासा

Middle East Tension: ईरान-अमेरिका वार्ता के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को अली खामेनेई पर हमले की सलाह दी, खुफिया जानकारी से निर्णायक मोड़ पर पुनर्विचार।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 24, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

US-Iran-Israel: ईरान के साथ ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के बीच वार्ता चल रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया और युद्ध के रास्ते पर ले जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई की योजना बनने के 48 घंटे से भी कम समय में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। इस कॉल में उन्होंने राष्ट्रपति को संभावित हमले के कारणों और महत्व के बारे में विस्तार से बताया।

इजरायल की दलील

इजरायल के प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने का यह सबसे उचित और सुनहरा अवसर हो सकता है। उनके अनुसार, इस कदम के जरिए न केवल ईरान की नेतृत्व प्रणाली को कमजोर किया जा सकता है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ संभावित ईरानी हत्याकांड का भी प्रतिशोध लिया जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से दोनों नेताओं को पता चला था कि ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके प्रमुख सहयोगी अपने तेहरान स्थित परिसर में उपस्थित रहेंगे।

अवसर खोने का जोखिम

बाद में नई खुफिया जानकारी मिली कि अयातुल्ला अली खामेनेई की बैठक शनिवार शाम की बजाय सुबह आयोजित की गई है। इस बदलाव ने संभावित हमले की योजना में समय और रणनीति पर प्रभाव डाला। रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह तर्क दिया कि इस अवसर को खोने का जोखिम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि यह मौका हाथ से निकल गया, तो इतिहास रचने का अवसर चूक जाएगा।

सड़कों पर उतर सकती है...

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस हमले से ईरान की जनता प्रेरित होकर सड़कों पर उतर सकती है और 1979 से चले आ रहे तानाशाही शासन को चुनौती दे सकती है। उनका मानना था कि इस शासन को उखाड़ फेंकने से वैश्विक आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह, इजरायल के प्रधानमंत्री की दलील और खुफिया जानकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय को प्रभावित किया और उन्हें वार्ता की बजाय हमले पर विचार करने के लिए मजबूर किया।

ये भी पढ़ें

US-Israel-Iran: अमेरिका से जंग के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी, कहा-ऐसा हुआ तो बारूदी सुरंगे बिछा दी जाएगी…
विदेश
Iran-US-Israel conflict at Strait of Hormuz naval operations.

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Mar 2026 11:39 am

Published on:

24 Mar 2026 11:37 am

Hindi News / World / US-Iran-Israel War: अली खामेनेई को मारने के लिए आखिर नेतन्याहू ने ट्रंप को कैसे मनाया? हुआ यह खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बदलेगी लश्कर-ए-तैयबा की लीडरशिप…हाफिज़ सईद से छिन जाएगी गद्दी, बेटे को मिलेगी कमान

Talha Saeed
विदेश

ड्रोन अटैक में सूडान में 17 लोगों की मौत, आरएसएफ ने सेना पर लगाया आरोप

Drone attack in Sudan
विदेश

इजरायल नहीं, बल्कि इनकी सलाह पर अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा

US President Donald Trump says that Defense Secretary Pete Hegseth was the first top administration official to back the US military attacks against Iran.
विदेश

‘इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं रुके तो आंख के बदले सिर उड़ाने वाली होगी जंग’, ईरान ने दी अमेरिका-इज़रायल को धमकी

Mohsen Rezaei
विदेश

अमेरिका-इज़रायल जुटे तलाश में, नहीं लग रहा मोजतबा खामेनेई का पता

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.