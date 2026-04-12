अमेरिका के साथ बातचीत के बीच ईरान ने होर्मुज में सैन्य जहाजों को दी चेतावनी, कहा- कठोर कार्रवाई की जाएगी

ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी जहाज के मार्ग से गुजरने की पहल ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में होती है। हालांकि, इससे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसके दो विध्वंसक जहाज इस जलमार्ग से गुजरे, ताकि बारूदी सुरंगों (माइन्स) को हटाने का काम शुरू किया जा सके।